Unieuro, Vasco Pais nuovo vice allenatore e head coach dell’Under 19

La Pallacanestro Forlì 2.015 ha ufficializzato e l’ingresso nello staff tecnico di Vasco Pais, che ricoprirà il duplice ruolo di vice allenatore della prima squadra al fianco di coach Francesco Nanni e di capo allenatore dell’Under 19 del settore giovanile biancorosso.

Allenatore di grande esperienza e formazione internazionale, Pais ha maturato nelle ultime stagioni significative esperienze tra Italia ed Europa, distinguendosi in particolare per il lavoro svolto nello sviluppo dei giovani giocatori e nella valorizzazione dei talenti.

Il suo arrivo rappresenta un tassello importante nel percorso di crescita del club: oltre al lavoro con la prima squadra, Vasco Pais avrà il compito di rafforzare il collegamento tra il settore giovanile e la formazione senior.