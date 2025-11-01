Unieuro-Urania: i giovani under 15 gratis alla gara di domenica 9 novembre

In occasione di Unieuro Forlì-Urania Milano di domenica 9 novembre, gli Under 15, nati dal 2010 compreso in avanti, entrano gratis nei settori Arancione e Giallo. I biglietti nominali potranno essere ritirati in settimana, presso la sede di via Corridoni 10, da lunedì 3 a venerdì 7 novembre dalla 9.00 alle 12.30, o presso la biglietteria dell’Unieuro Arena sabato 8 e domenica 9 novembre dalle 10.00 alle 13.00. La promozione è valida fino alle ore 13.00 di domenica 9 novembre e non si applica ai biglietti che verranno acquistati la sera della partita. Si ricorda di presentarsi in sede o in biglietteria sabato e domenica mattina muniti di documento d’identità in corso di validità.