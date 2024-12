Unieuro, un sabato sera a Cremona. Martino: “Ci aspetta un avversario dalla grande energia”

Primo di due impegni consecutivi lontani dalle mura amiche dell’Unieuro Arena per Cinciarini e compagni, che anticipano il 15° turno di campionato al PalaRadi, in casa della JuVi Cremona (palla a due alle 20.30). Così alla vigilia il coach Antimo Martino: “Veniamo da un momento positivo e c’è grande voglia da parte di tutti di continuare questa striscia vincente pur sapendo che ci aspetta una partita non semplice contro una squadra che gioca con grande energia e che può contare su diversi giocatori di talento. Le due squadre, si conoscono bene per essersi incontrate in una finale di un torneo estivo che fu combattuta e caratterizzata da tanti contatti che resero l’incontro molto spigoloso. Vincere in trasferta in questo campionato non è mai semplice, ma abbiamo già dimostrato di sapere come fare”.

Il pivot Angelo Del Chiaro aspetta carico questa sfida: “Con la partita contro Cremona inizia un filotto di gare importanti per chiudere al meglio il girone di andata, li abbiamo già incontrati in pre-season quindi sappiamo chi sono. Veniamo da due vittorie di fila e questo ci ha sicuramente dato una mano a livello emotivo per lavorare al meglio nel corso di questa settimana e la partita di domenica sarà la prova del nove per iniziare al meglio questo sprint finale”.