Unieuro, un altro veterano: ufficiale l’arrivo di Aradori

Un altro veterano arriva all’Unieuro, che ha ufficializzato l’arrivo di Pietro Aradori (37 anni il 9 dicembre). “La Pallacanestro 2.015 Forlì - si legge in una nota - comunica che la guardia/ala di 194 cm Pietro Aradori è ufficialmente un giocatore dell’Unieuro Forlì. Nato a Brescia il 9 dicembre del 1988, Aradori appartiene a quella straordinaria nidiata di talenti usciti dalle giovanili di Casalpusterlengo, insieme a Mitchell Poletti e a quel Danilo Gallinari che avrebbe poi attraversato l’Oceano. L’esordio tra i professionisti per Pietro arriva a Imola, in Legadue, nella stagione 2006-2007, cui segue l’immediato salto in Serie A, all’Olimpia Milano, dove ritrova l’amico Gallinari. La stagione 2007-2008 per Aradori termina alla Virtus Roma, dove gioca un paio di partite di fine stagione regolare ed i playoff, fino alla finale persa con Siena. Nella capitale, Aradori viene allenato da Jasmin Repesa, assistito da un giovanissimo Antimo Martino.

Il talento di Pietro non sfugge ai selezionatori della Nazionale e la carriera del nuovo esterno biancorosso si tinge molto presto di azzurro. Sono 32 le presenze con l’Italia U20. Esperienza che lo proietta alle 154 presenze con la Nazionale maggiore, dal 2007 al 2019, con ben 1.454 punti all’attivo. Dopo un biennio a Biella, dove contribuisce fattivamente al mantenimento della categoria, nel 2010, dopo non essersi dichiarato eleggibile al draft NBA, firma a Siena, dove incontra Marco Carraretto. Qui Pietro si riprende immediatamente quello scudetto perso in maglia Virtus Roma, per un bacheca che si amplierà ben presto con la Supercoppa Italiana vinta con le maglie di Siena (2010-11), Cantù (2012) e Reggio Emilia (2012). Il trofeo più importante, però, Aradori lo conquista con la maglia della Virtus Bologna, quando nel 2018-2019 alza al cielo la Basketball Champions League. Al termine dell’esperienza in bianconero, Pietro attraversa il Reno e indossa la maglia della Fortitudo Bologna, per 6 anni, dal 2019, incrociando nuovamente Antimo Martino nella sua doppia esperienza sulla panchina della F”.

“Il fatturato offensivo di Pietro Aradori -conclude la nota - nelle ultime due stagioni è di quelli destinati ad impreziosire l’attacco biancorosso. Pietro, infatti, ha chiuso la regular season 2023/24 a 16 punti di media, tra girone rosso e fase a orologio, mentre nella passata stagione ha viaggiato a 11.69 punti di media, in stagione regolare, per poi salire a 15,2, in 26 minuti di utilizzo, nei playoff, dove ha tirato con il 43% da 2 ed il 41% da 3. Nella stagione appena conclusa con l’uscita di scena in Gara 5 di semifinale playoff a Cantù, Aradori ha superato diverse volte i 20 punti a partita, toccando per ben 4 volte il suo high stagionale di 25 punti, ultima delle quali proprio nell’ultimo match stagionale contro i brianzoli, nel quale ha firmato un sontuoso 5/9 dall’arco”.