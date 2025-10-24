Unieuro, un’altra tegola: Kadeem Allen salta la trasferta di Brindisi

L’Unieuro perde Kadeem Allen. Proprio alla vigilia della trasferta in casa della capolista Brindisi, l’americano si ferma per un problema muscolare. Questo il comunicato della società biancorossa. “La Pallacanestro Forlì 2.015 comunica che, al termine dell’allenamento di mercoledì, l’atleta Kadeem Allen ha manifestato un riacutizzarsi del problema muscolare avvertito domenica mattina, prima della gara con Scafati. Il giocatore sta seguendo le terapie del caso prescritte dallo staff medico e non è partito per Brindisi. Allen verrà rivalutato nei prossimi giorni”.