Unieuro, ufficiale la conferma di capitan Cinciarini

La Pallacanestro Forlì 2.015 ha raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto per la stagione 2024/25 con il capitano Daniele Cinciarini. Le parole del Presidente Giancarlo Nicosanti: “Il “capitano” per noi è un punto fermo da 2 anni ed è un piacere poter continuare questa avventura per il terzo anno consecutivo. Con Daniele ci siamo detti che dobbiamo terminare un progetto e sarà importante il suo apporto in termini di esperienza, professionalità e soprattutto voglia di vincere, che dovrà contagiare tutta la squadra”. Nella stagione appena conclusa, capitan Cinciarini ha viaggiato in regular season, tra prima fase e fase a orologio, a 11,3 punti di media, alzando poi il proprio contributo a 13 punti nei playoff. Con 28 punti complessivi segnati in Coppa Italia, 16 in semifinale contro Cantù e 12 in finale contro la Fortitudo Bologna, Daniele Cinciarini ha alzato al cielo la coppa chiudendo il torneo come miglior realizzatore biancorosso.