Unieuro, ufficiale l’ingaggio del play Stefano Bossi

  10 febbraio 2026
La Pallacanestro 2.015 Forlì ha ingaggiato il playmaker Stefano Bossi. Classe 1994, originario di Trieste, Stefano Bossi, playmaker di 190 cm, ha esordito in serie A appena 16enne a Udine. Quindi, una lunga carriera tra i professionisti, tra Serie A1 e A2, lungo tutto lo Stivale, da Trento a Trapani, nella sua Trieste, a Piacenza, quindi a Orzinuovi dove, nel 2019-20 viaggia a una media di 14.2 punti, 5.2 assist e 4.5 rimbalzi, risultando primo per valutazione tra gli italiani (16,4) e secondo assoluto negli assist, vincendo il premio di MIP – Most Improved Player del campionato di Serie A2. L’esperienza all’Urania Milano precede il suo ritorno nella natìa Trieste, stagione 2023-24, con la quale conquista la promozione in LBA. A metà della stagione seguente, il neo play biancorosso approda ad Orzinuovi, in A2, dove viaggia a 11,7 punti di media a partita. Bossi segue quindi il Blu Basket a Bergamo, nell’ottobre del 2025, dove confeziona 8.3 punti e 5.3 assist di media e mette a segno il suo season high contro Avellino, il 29 ottobre, con 20 punti e 7 assist per 22 di valutazione. Bossi sosterrà il primo allenamento coi biancorossi domani e ha scelto la maglia numero 3.

