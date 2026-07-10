Unieuro, ufficiale il ritorno di “Dada” Pascolo

La Pallacanestro Forlì 2.015 ha ufficializzato il ritorno di Davide Pascolo. Ala di 203 cm, classe 1990, Pascolo torna a Forlì dopo una carriera di altissimo livello che lo ha visto protagonista tra Serie A, EuroCup ed Eurolega. Nel suo percorso ha conquistato uno Scudetto, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane con l’Olimpia Milano, oltre ad aver vestito la maglia della Nazionale italiana. In precedenza era stato tra i protagonisti della straordinaria crescita dell’Aquila Trento, accompagnando il club dalla Serie B alla Serie A e venendo inserito nel First Team dell’EuroCup nel 2016. Giocatore capace di ricoprire più ruoli grazie alla propria versatilità, Pascolo abbina qualità tecniche, intelligenza cestistica ed esperienza a una leadership riconosciuta dentro e fuori dal campo. Il suo ritorno rappresenta un valore aggiunto sia per il contributo tecnico che potrà garantire alla squadra, sia per il ruolo di guida nei confronti dei giocatori più giovani all’interno del nuovo progetto biancorosso.