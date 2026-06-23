Unieuro, ufficiale il rinnovo di Gaspardo Occhi su Zanetti

Nella giornata in cui arriva l’annuncio ufficiale della conferma di Raphael Gaspardo, rifirmato con un biennale in virtù non solo del suo indiscutibile valore in campo, ma anche di quello che, per ammissione della società, ha dimostrato anche nello spogliatoio e come attaccamento ai “colori sociali”, la nuova Unieuro mette gli occhi sull’ennesimo giovane di qualità che potrebbe rimpolpare una panchina nella quale già sono presenti i 2006 Tommaso Pinza e Andija Josovic e il 2007 Mattia Ceccato.

Il club biancorosso sta sondando giovani lunghi dalla serie B Nazionale e tra questi in pole position ci sarebbe Giacomo Zanetti, lungo di 205 centimetri del 2005 originario di Thiene che era ai margini del roster della Vanoli Cremona quando i lombardi salirono in A2 ai danni di Forlì. Zanetti, capace anche di aprire il campo da fuori, è ben conosciuto da Francesco Nanni che l’ha avuto nella Nazionale Under 20 campione d’Europa l’estate scorsa. In semifinale con la Serbia, però, subisce un grave infortunio alla caviglia che il 26 luglio lo costringe all’intervento chirurgico e a otto mesi d’assenza dal parquet ove fa ritorno, con la maglia di Treviglio, il 16 marzo: dieci gare appena, ma un ottimo play-off contro la Gema Montecatini poi promossa, andando tre volte in doppia cifra (16, 11 e 17 punti) a dimostrazione delle sue qualità.

Intanto la Pallacanestro 2.015 accoglie con favore l’apertura della Curva Nord al ritorno sugli spalti nei match casalinghi: “I recenti incontri hanno confermato la presenza di un obiettivo comune: il bene e la crescita della pallacanestro forlivese - scrive il club -. Il ritorno del tifo organizzato restituisce alla squadra e all’intero ambiente la naturale cornice di passione. Auspichiamo di rivedere l’impianto colmo di appassionati per sostenere i colori cittadini con l’orgoglio che da sempre contraddistingue Forlì”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA