Unieuro, ufficiale il guerriero Santos-Silva sotto canestro

La Pallacanestro Forlì 2.015 ha ufficializzato l’ingaggio di Marcus Santos-Silva, che vestirà la maglia biancorossa nella stagione sportiva 2026/2027. Centro di 201 centimetri, classe 1997, Santos-Silva arriva a Forlì dopo un percorso costruito tra NCAA ed Europa. Nato negli Stati Uniti e di origini capoverdiane, ha disputato il campionato universitario con le maglie di VCU e Texas Tech, distinguendosi per energia, intensità e presenza sotto i tabelloni. Successivamente ha intrapreso la carriera professionistica, maturando esperienze tra G League ed Europa, dove ha confermato le proprie qualità di lungo atletico, fisico e generoso, capace di incidere su entrambe le metà campo grazie a rimbalzi, difesa e grande spirito di sacrificio.

Coach Nanni commenta così l’arrivo di Santos-Silva: “Marcus rappresenta il secondo americano del nostro roster e siamo felicissimi di averlo con noi, il suo arrivo aumenta moltissimo il tasso di durezza della nostra squadra, Marcus è uno dei miglior rimbalzisti che abbia mai affrontato e con la sua competitività non ho dubbi che si farà amare dal pubblico forlivese ed incarnerà uno dei principi chiave per la nostra stagione. È inoltre un giocatore capace di facilitare il gioco dei compagni attraverso ottime qualità di passatore così come di bloccante, sarà un perfetto fit in attacco per quello che faremo quest’anno”.

In uscita: Giulio Gazzotti si è accasato a Tortona e Pietro Aradori a Brescia.