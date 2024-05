Unieuro-Trieste, via alla semifinale. Martino: “Una serie molto difficile, ma siamo pronti”

Riflettori accesi sulle semifinali play-off. Dopo aver superato i quarti contro Vigevano, l’Unieuro Forlì attende la Pallacanestro Trieste, che nel turno precedente ha eliminato Torino con un secco 0-3 vincendo le prime due gare in Piemonte. Introducono la serie coach Martino e l’ala biancorossa Davide “Dada” Pascolo. Palla a due all’Unieuro Arena domenica 19 maggio alle ore 18. Arbitrano Maschio, Martellosio e Masi. Nei due precedenti stagionali, nella prima fase di regular season del girone rosso, una vittoria per parte, entrambe per i padroni di casa: Trieste - Forlì 79-62; Forlì-Trieste 92-64.

Così coach Antimo Martino: “Ci apprestiamo ad iniziare una serie molto difficile, come è giusto che sia per una semifinale promozione, affrontando una squadra che da tutti ad inizio anno veniva indicata come la più forte in virtù della profondità del roster e del fatto che 10 giocatori nella stagione precedente avevano militato in A1. Siamo consapevoli, proprio in virtù dell’avversario, che l’assenza di Allen in questa serie potrebbe avere un peso maggiore. Tra l’altro affrontiamo una squadra che ha provato sulla propria pelle la difficoltà di giocare senza uno straniero anche se arriva a questo appuntamento al completo con addirittura la possibilità di mandare un giocatore come Campogrande fuori dalle rotazioni come successo nella serie con Torino. Questo ci impone di alzare ancora di più il livello delle nostre performance per provare a fare qualcosa che potrebbe rimanere nella storia di questa società. I ragazzi si sono rimboccati le maniche, ci siamo tutti compattati e abbiamo voglia di dare tutto. Siamo convinti che con l’aiuto dei nostri tifosi, anche nelle difficoltà e senza nulla da perdere, possiamo provare a difendere il fattore campo e fare l’impresa che questa squadra meriterebbe per quello che ha fatto durante l’arco dell’intera stagione.”

Rispetto ai due precedenti, con Reyes assente per Trieste nella partita di Forlì, le uniche novità di roster riguardano i romagnoli, con l’assenza di Kadeem Allen e l’innesto di Daniele Magro. L’altro accoppiamento del tabellone oro è Cantù-Udine.