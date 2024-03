Unieuro, tre giorni di celebrazioni poi la volata finale

All’imbocco del rettilineo dell’ultimo chilometro di stagione regolare, con lo striscione del “traguardo primo posto” lì davanti ad aspettare di essere tagliato, la concentrazione del clan Unieuro va imprescindibilmente posta sulle quattro, decisive gare, che aspettano i biancorossi a partire da quella di sabato con la JuVi Cremona. Ciò nonostante, e com’è giusto che sia, l’onda lunga dei festeggiamenti per la conquista della Coppa Italia di A2, bagnerà questi ultimi giorni di marzo.

Si comincia oggi a mezzogiorno, quando l’intera Pallacanestro 2.015 verrà ricevuta in Municipio dal sindaco Gian Luca Zattini. Soci della Fondazione, il presidente Giancarlo Nicosanti, dirigenti, componenti dello staff tecnico e squadra al completo, saranno premiati dal primo cittadino con un riconoscimento per il trofeo vinto lo scorso 17 marzo.

La Coppa, poi, farà bella mostra di sé al Pala Galassi sabato mattina: alle 12 alle 13.30 verrà esposta al Corner Merchandising del palasport di via Punta di Ferro (all’ingresso parterre, lato bar) per diventare oggetto di foto che tutti i tifosi biancorossi potranno scattare con lei al proprio fianco e con lo sfondo del cartellone “Campioni” dietro il quale capitan Daniele Cinciarini, al Pala Tiziano di Roma, ha alzato il trofeo contornato da tutti i suoi compagni. Unieuro che, terminato l’allenamento prepartita, si fermerà nello spazio allestito per chiacchierare, firmare autografi e scattare foto coi propri sostenitori. Per festeggiare ancora una volta con loro, insomma.

L’angolo merchandising, poi, sarà aperto per vendere, a chi ne farà richiesta, anche alcuni ricordi della Coppa Italia 2024. Al costo di 20 euro (da pagare in contanti) e fino ad esaurimento, si potrà comprare la t-shirt celebrativa “Campioni”, indossata dai biancorossi in campo dopo il successo ai danni della Fortitudo Bologna. Sarà , altresì, possibile prenotare la canotta blu notte omaggio alla Jolly Colombani, che i forlivesi hanno indossato nelle due partite di Final Four. Il costo è di 70 euro (solo contanti anche in questo caso), più eventuali altri 10 euro se si desidera personalizzarla con la stampa di un nome e di un numero di maglia.

Una volta terminata questa passerella, i pensieri torneranno doverosamente e solo al campionato. Forlì deve vincere con Cremona e anche convincere dopo il successo, più sofferto del dovuto, con Casale Monferrato. «Sì, è come se l’avessimo dovuta vincere due volte, perché dopo essere stati sopra di 13 è subentrato un calo fisico, e specialmente mentale, dovuto alle due gare in 48 ore giocate a Roma – ammette la guardia dell’Unieuro, Maurizio Tassone - Era stata una settimana particolare e ci poteva stare, soprattutto sul campo di formazioni che lottano strenuamente per conquistare la salvezza. Era stata una gara un po’ addormentatasi quando avevamo preso un margine importante e inconsciamente ci siamo rilassati permettendo ai nostri avversari di rientrare e anche di passare avanti».

Nel finale, però, l’ennesimo scatto vincente. «Il fatto di avere conquistato tante gare in volata (sette con uno scarto entro i tre punti ndr) ci ha dato consapevolezza nel tempo, di arrivare sempre pronti nei finali. Sappiamo di avere giocatori che in quei momenti sanno essere decisivi, di avere dinamiche difensive importanti per quelle fasi che contano di più e nei punto a punto giochiamo i minuti clou con più tranquillità. Speriamo che questo continui a caratterizzarci anche nei prossimi tre mesi».