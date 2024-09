Unieuro, sfondata quota 2mila abbonamenti

Sfondata quota 2mila abbonamenti, per la gioia del club biancorosso. “La Pallacanestro Forlì - si legge in una nota - alla vigilia dell’inizio del campionato di Serie A2 2024/25, è lieta di comunicare che la campagna abbonamenti “Con le unghie e con il cuore” ha superato quota 2.000 tessere. Nel ringraziare di cuore per il proprio sostegno tutti i tifosi, vecchi e nuovi abbonati, la società ricorda che la campagna abbonamenti prosegue fino al termine del girone di andata. Sarà possibile sottoscrivere la propria tessera negli orari di segreteria, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30, presso la sede di viale F. Corridoni 10 a Forlì. L’importo dell’abbonamento verrà calcolato in base ai ratei e manterrà anche nel corso del girone di andata il rapporto di convenienza sulla base del numero di partite già disputate”.