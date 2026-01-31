Unieuro, sfida delicatissima. Martino: “Cento ha valori ben precisi”

Derby con punti in palio pesantissimi quello che vedrà scendere in campo la Pallacanestro 2.015 Forlì contro la Benedetto XIV Cento (Pala Galassi, domenica ore 18). Due squadre che, classifica alla mano, sono alla ricerca di una vera e propria boccata di ossigeno. Così il coach dei forlivesi Antimo Martino: “Cento, dopo un ottimo inizio di stagione, nonostante i risultati recenti, dimostra di avere valori e qualità ben precisi che, tra l’altro, conosciamo bene ed evidenziati anche nei precedenti contro di noi, nei quali siamo usciti entrambe le volte sconfitti. Proprio per questo conosciamo le difficoltà della partita e l’importanza della stessa, alla luce anche della classifica”. All’andata Sella Cento-Unieuro Forlì terminò 83-76.

Saranno ospiti sugli spalti alunni e studenti delle scuole di Forlì che aderiscono al progetto “Scuole a palazzo” mentre le pause di gioco saranno animate dalle cheerleaders della scuola Explodance.