Unieuro sconfitta in volata a Pistoia (78-73)

Unieuro Forlì Basket
  • 08 febbraio 2026
Per Simone Pepe 19 punti, di cui 17 nei primi due quarti (foto Blaco)
Estra Pistoia - Unieuro Forlì 78-73 (24-16; 20-22; 15-12; 19-23)

ESTRA PISTOIA: Saccaggi .14, Anderson, Gallo 9, Zanotti 12, Buva 22, Campogrande 2, Stefanini 14, Stoch, Alessandrini 5, Magro, Dellosto n.e, Flauto n.e. All.: Sacripanti.

UNIEURO FORLÌ: Tavernelli 13, Pepe 19, Harper 12, Masciadri 7, Stephens 8, Pinza, Aradori 10, Gazzotti 4, Berluti n.e, Mustapha n.e. All.: Martino.

Niente da fare per l’Unieuro, che cade in volata a Pistoia in un finale aperto dalla tripla di Gallo a 14 secondi dalla fine (76-71). Forlì si affida alla tripla di Aradori, ma il tiro dell’ex Fortitudo non entra. Fallo immediato e Gallo fa 0/2 ai liberi, poi Pepe infila il 76-73 a 5” dalla fine. Nuovo fallo sistematico su Zanotti che fa 2/2 e sipario sul match. Per i toscani top scorer Buva con 22 punti, per Forlì 19 punti per Pepe, 13 per Tavernelli e 12 per Harper.

