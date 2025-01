Unieuro sconfitta a Livorno (80-73)

Libertas Livorno-Unieuro Forlì 80-73 (21-14, 39-33, 57-52)

LIBERTAS: Italiano 12 (0/1, 3/4), Buca 14 (5/5), Banks 21 (6/11, 3/7), Filloy 5 (1/2, 1/7), Bargnesi 8 (1/2, 2/3), Fantoni 5 (2/3), Tozzi 9 (2/4, 1/1), Fratto ne, Hooker 3 (0/4, 1/3), Allinei 3 (0/2, 1/2), Baroni e Paoletti ne. All.: Andreazza.

UNIEURO: Pascolo 15 (5/6, 1/1), Perkovic 14 (3/8, 2/10), Gaspardo 14 (4/11, 0/4), Cinciarini 4 (1/5, 0/4), Tavernelli 12 (4/5 da tre), Magro 6 (2/3), Dawson 8 (4/10, 0/2), Del Chiaro (0/3), Pollone (0/1 da tre), Sanviti ne. All.: Martino.

ARBITRI: Attard, Fiore, Rodia.

TIRI LIBERI: Libertas 10/15, Unieuro 14/18

TIRI DA TRE: Libertas 12/27, Unieuro 7/27

NOTE: uscito per 5 falli Pollone.

L’aria del dopo-derby non aiuta l’Unieuro, sconfitta 80-73 a Livorno. Per i toscani 21 punti di Banks, tra i biancorossi top scorer l’encomiabile Pascolo (15). Doppia cifra anche per Gaspardo, Perkovic (14 a testa) e Tavernelli (12). Livorno ritrova la vittoria dopo 4 ko di fila.