A questo punto, però, inevitabilmente i tempi di recupero, che verranno valutati sulla base di prossimi controlli clinici e radiografici, si allungano. Prima di metà dicembre non se ne parla. L’ipotesi, o meglio la speranza, è quella di potere rivedere sul parquet Santos-Silva prima di Natale. Derby casalingo con la Fortitudo Bologna del 20 dicembre? Trasferta a Cremona del 23? Difficile ipotizzarlo ora, ma Forlì si augura di non dovere andare a gennaio quando, tra l’altro, dovrà essere presa anche una decisione sulla permanenza o meno di Toni Perkovic.

Speranza infrantasi con la prova dei Raggi X, purtroppo per i biancorossi. La frattura non va ricomponendosi come negli auspici e pertanto, dopo un consulto con l’ortopedico sociale, il dottor Mirco Lo Presti, è stato deciso di sottoporre l’atleta a un intervento chirurgico per la riduzione e la sintesi della frattura spiroide del dito. Si sperava di potere eseguire l’operazione già oggi, ma le ripercussioni anche sul sistema sanitario locale dello sciopero generale indetto per la giornata, l’hanno reso impossibile. Si slitterà, comunque, di un giorno solo e non si andrà a lunedì o martedì come inizialmente temuto: Santos-Silva andrà “sotto i ferri” domani mattina.

La speranza di riaverlo prima del previsto si è tramutata in disillusione. Anzi peggio, è diventata timore di poterlo rivedere in campo più tardi di quanto ci si aspettasse. Il centro Usa dell’Unieuro Marcus Santos-Silva dovrà operarsi al dito mignolo della mano sinistra (la sua “mano forte), fratturatosi in uno scontro di gioco a Brindisi: a indurre lo staff medico a optare per l’intervento è stato il nuovo esame radiografico cui il giocatore è stato sottoposto mercoledì pomeriggio quando la speranza della Pallacanestro 2.015 era quella di un miglioramento tale da consentire un suo recupero già in vista della trasferta di Sassari della prossima settimana.

L’Unieuro non può aspettare un altro mese (abbondante) senza il suo centro titolare e allora le piste che sta valutando la società sono due: un comunitario o un italiano, free agent o proveniente da categorie inferiori, disposto a sottoscrivere un contratto “a gettone”. Se la pista estera è difficile, tanto più lo è quella interna, con pochi giocatori spendibili e difficilmente si convinceranno a firmare un contratto di breve durata.

Libero, dopo una brevissima parentesi a Torino, c’è un ex biancorosso, Angelo Del Chiaro, su cui nei giorni scorsi aveva posato gli occhi Cento. Un suo ritorno non è subito semplice, ma ci si può provare. In alternativa tra gli italiani restano il 31enne Mirko Gloria, l’esperto Kuba Wojciechowski, la cui ultima esperienza risale a Fabriano, l’ex Imola e Ravenna Riccardo Crespi o il 28enne ex Ruvo, Scott Ulaneo, che sembrava poter “fare la squadra” a Napoli in Serie A, ma che è ancora libero.

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