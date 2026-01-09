Unieuro sabato sera al Taliercio di Mestre. Martino: “Momento molto delicato ma non molliamo”

Unieuro Forlì Basket
  • 09 gennaio 2026
Il coach Antimo Martino
Il coach Antimo Martino

Una sfida delicatissima attende l’Unieuro, che sabato sera (ore 20 al Taliercio) fa visita alla neopromossa Mestre. Così il coach Antimo Martino alla vigilia: “Mestre da neopromossa sta disputando un’ottima stagione, giocando con grande fiducia, sfruttando il contributo di tutto il roster e in particolare di Curry, spesso decisivo. All’andata giocammo una partita solida con Mestre, che però in più di un’occasione ebbe la forza di rientrare in partita dimostrando grande temperamento. Il momento è molto delicato ma non dobbiamo mollare, continuando con determinazione ad andare alla ricerca di una vittoria che sarebbe importante sia per la classifica che per ridare fiducia al gruppo”.

