Unieuro sabato sera al Taliercio di Mestre. Martino: “Momento molto delicato ma non molliamo”

Una sfida delicatissima attende l’Unieuro, che sabato sera (ore 20 al Taliercio) fa visita alla neopromossa Mestre. Così il coach Antimo Martino alla vigilia: “Mestre da neopromossa sta disputando un’ottima stagione, giocando con grande fiducia, sfruttando il contributo di tutto il roster e in particolare di Curry, spesso decisivo. All’andata giocammo una partita solida con Mestre, che però in più di un’occasione ebbe la forza di rientrare in partita dimostrando grande temperamento. Il momento è molto delicato ma non dobbiamo mollare, continuando con determinazione ad andare alla ricerca di una vittoria che sarebbe importante sia per la classifica che per ridare fiducia al gruppo”.