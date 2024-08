Unieuro, sabato 17 agosto prime corse al parco “Buscherini”

La Pallacanestro Forlì 2.015 comunica che nella giornata di sabato 17 agosto si terrà il raduno ufficiale della squadra. Il primo allenamento della stagione 2024/25, agli ordini di coach Antimo Martino, coaching staff ed il nuovo preparatore atletico Jacopo Mulinacci, avrà luogo alle ore 18 presso il parco pubblico “Otello Buscherini” in via Orceoli, a Forlì. Sarà la prima occasione per i tifosi biancorossi per vedere da vicino i propri beniamini.

Successivamente, lunedì 19 agosto alle ore 12, presso la sede di Unieuro S.p.A., a palazzo Hercolani, nel cuore di Forlì, si terrà la tradizionale conferenza stampa di presentazione della stagione, riservata ai media. Il 28 agosto, orario da definire, è infine fissato il primo incontro amichevole, in trasferta al PalaRuggi, contro la Virtus Imola.