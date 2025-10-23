Unieuro, risorgere a Brindisi non è una missione impossibile

Quando la classifica piange, ogni partita può e deve rappresentare un’opportunità per avviare la tanto attesa e imprescindibile svolta. Anche quelle, sulla carta, dal pronostico più chiuso come la trasferta che, sabato, attende l’Unieuro al Pala Pentassuglia di Brindisi. Vincere nel fortino pugliese è una missione impossibile? No, perché la storia della serie A2 di quest’anno racconta che dopo appena 6 partite, 18 squadre su 20 hanno già perso almeno una volta in casa propria. Ardua, però, lo è di sicuro visto che tra le uniche due ancora imbattute tra le mura amiche, c’è proprio la formazione di coach Piero Bucchi (l’altra è Verona), che comanda assieme alla Tezenis e alla sorpresissima Pesaro, una classifica della quale è “ai punti” la vera leader “morale”.