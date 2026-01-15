Unieuro-Rieti: sabato 17 gennaio raccolta giochi per Pediatria

In vista di Unieuro Forlì-RSR Rieti (sabato 17 gennaio ore 20.309, la Pallacanestro 2.015 organizza una raccolta giochi nuovi e usati, purché in buone condizioni, da destinare al Reparto di Pediatria dell’Ospedale “Morgagni – Pierantoni” di Forlì. Un piccolo gesto per ciascuno di noi, ma che conta tantissimo per i piccoli pazienti ricoverati in Pediatria.
Ai tre ingressi dell’Unieuro Arena verranno allestiti dei punti per la raccolta dei giocattoli donati dai tifosi biancorossi. Nei giorni successivi, quanto raccolto verrà consegnato da una delegazione di giocatori al Reparto di Pediatria del nosocomio forlivese.