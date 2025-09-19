Unieuro pronta al debutto di Cremona. Martino: “Abbiamo tanti margini di crescita”

Unieuro, è arrivato il giorno del debutto. La prima giornata di campionato di sabato sera (ore 20.30) vede i biancorossi impegnati in trasferta, nell’anticipo di Cremona contro la JuVi di coach Bechi, già affrontata in precampionato nella semifinale della US Modena Basket Cup. Il coach Antimo Martino introduce la gara: “Iniziamo in trasferta contro una squadra che abbiamo già affrontato in questo precampionato, dando vita al termine dei 40 minuti ad una gara equilibrata. Siamo consapevoli che, oltre a limitare i nostri prossimi avversari, sarà importante migliorare su alcuni aspetti del nostro sistema, come la solidità difensiva e la fluidità del nostro attacco. La squadra ha ancora tanti margini di crescita, ma l’obiettivo è cercare, all’interno di questo processo, di ottenere più risultati positivi possibili.”

Così il play Riccardo Tavernelli: “Non vediamo l’ora finalmente di iniziare questo campionato, anche se abbiamo già avuto un assaggio di partita ufficiale con la supercoppa lo scorso week-end. La prima giornata lascia sempre qualche incognita e affrontiamo una squadra fisica, che gioca con tanta energia. Li abbiamo già incontrati qualche settimana fa in precampionato in una partita combattuta, quindi un pochino già ci conosciamo e sappiamo che dovremo giocare senza distrazioni per tutti i 40 minuti.”