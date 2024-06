Unieuro, primi indizi: oltre a Mussini piace Parravicini

Per la nuova e prevedibilmente rinnovatissima Unieuro, emergono le prime due forti candidature. Se nei giorni scorsi era circolato il nome del play di Cento, Federico Mussini, per una pista che comunque resta percorribile, ora emerge con più indizi a suo favore quello di Matteo Parravicini, esterno di scuola Varese che dopo gli esordi in A2 a Bergamo ha ottenuto una promozione con Scafati e giocato per due stagioni a Nardò. Giocatore in costante ascesa, quest’anno ha realizzato 10 punti di media con 2 assist e il 37.4% da tre e nella poule salvezza 12.2 con il 44% dall’arco e tre prove sopra i 20.

Ragazzo dalla forte mentalità (elemento non secondario nelle scelte di Forlì), è del 2001 così come Angelo Del Chiaro, il centro di 2.08 che nonostante un altro anno di contratto Pistoia non terrà e che potrebbe vivere a Forlì la sua prima annata lontano da casa. Promosso nel 2023 a 9.6 punti e 5 rimbalzi di media e reduce da una serie A in cui ha giocato 9.5 minuti a gara (con 2.5 punti), tornerebbe a giocare con Daniele Magro come nel 2022-2023. Il suo eventuale acquisto significherebbe, però, il probabile addio a Davide Pascolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA