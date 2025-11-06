Unieuro-Pistoia lunedì 8 dicembre alle 20.45 in diretta su Raisport

Un 8 dicembre in diretta Rai per l’Unieuro Forlì. La LNP ha reso noto il calendario delle dirette in chiaro su Raisport per il mese di dicembre. Tra le partite selezionate, quella dell’Unieuro Arena dell’8 dicembre, Unieuro Forlì - Estra Pistoia, che per esigenze televisive viene quindi posticipata alle ore 20.45. La partita, oltre ad essere trasmessa in chiaro su Raisport (canale 58 del digitale terrestre) sarà proposta in diretta streaming in esclusiva sulla piattaforma RaiPlay, sulla quale il match rimarrà a disposizione on-demand nell’apposito archivio riservato alla Serie A2 Old Wild West.