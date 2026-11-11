Unieuro per invertire la rotta nel derby, ma Santos-Silva va verso il forfait

A cena si serve il derby e il 15° atto in soli cinque anni della sfida tra Pallacanestro 2.015 e Rinascita si annuncia come una cena di gala. Al di là della differenza in classifica a favore della Dole, sul parquet del Pala Galassi si sfidano i due migliori attacchi del campionato e tutto sembra apparecchiato per un match spettacolare.

Forlì lo gioca sapendo di non essere favorita, tanto più sapendo di dover affrontare l’impegno con un grosso handicap: Marcus Santos-Silva è tornato dalla trasferta di Brindisi con in eredità un colpo al dito mignolo che gli ha causato una frattura. Le indicazioni, ancora da confermare da parte della società, parlano di uno stop che dovrebbe aggirarsi sui 25-30 giorni e quindi non sarà solo il derby a vedere un’Unieuro priva del suo centro, ma anche le gare a Caserta, con Mestre e probabilmente a Sassari.

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