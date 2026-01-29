Unieuro, passo indietro: Vencato non è pronto

Così è e così resta, almeno per i prossimi due scontri diretti con Cento e Pistoia, importantissimi in sé e ancor più nella prospettiva di risalire la classifica e raggiungere la quota che garantisce la salvezza nel campionato di serie A2 senza dovere passare per le forche caudine dei play-out.

Il mercato, sul quale l’Unieuro è sintonizzata ormai da settimane, non darà, infatti, frutti pronti ad essere colti prima di metà febbraio e il rischio è che si debba attendere finanche oltre. Ad ammetterlo è stato il socio della Fondazione Pallacanestro 2.015, Riccardo Pinza, durante l’ultima puntata della trasmissione televisiva Panorama Basket in merito alla possibilità di tesserare Luca Vencato. Come ha spiegato il dirigente biancorosso, il regista del 1995, dopo l’intervento estivo di pulizia al ginocchio, non è ancora pronto a riprendere l’attività agonistica.

Vencato da tempo si prepara a farlo proprio a Forlì, lavorando al Fisiology, ma il percorso che sta intraprendendo è a tappe graduali e prevede che per tutta questa settimana lavori a parte e con i ragazzi dell’Under 19 Eccellenza della “Pieffe”. La prossima settimana potrebbe (ma il condizionale è d’obbligo), passare in palestra con la prima squadra dell’Unieuro e solo a quel punto si potrebbe capire come effettivamente stia. Considerando questo e il lungo digiuno dal cinque contro cinque e dal ritmo partita, anche nel caso con la società si raggiungesse l’accordo per l’ingaggio, l’ex Ferrara, Torino e Fortitudo non potrà essere d’aiuto ai romagnoli per i prossimi due match e, forse, neppure per il derby a Rimini del 15 febbraio. Un’ipotesi realistica porterebbe al suo effettivo ingresso il 22 in occasione di Forlì-Bergamo, match che precede un ciclo di tre gare ravvicinate visto che l’Unieuro recupererà mercoledì 25 l’infrasettimanale con Brindisi da calendario previsto l’11 febbraio. In quella settimana, però, il Pala Galassi è impegnato da spettacoli e convention e le due società si sono accordate per il rinvio.

In questo contesto, il club di viale Corridoni valuta opzioni alternative a Vencato, ma queste dovranno sostanzialmente emergere dal nulla, perché al momento non si profilano. Lo stesso Stefano Bossi di Bergamo di cui si era vociferato, infatti, è out per infortunio ormai dal 5 dicembre scorso. Insomma, Forlì è in un vicolo stretto, col rischio si trasformi in un, pericolosissimo, vicolo cieco.

