Unieuro mercoledì al Pala Galassi con Mestre. Martino: “Ora vinciamo davanti ai nostri tifosi”

I biancorossi in cerca di continuità. Dopo avere espugnato l’ancora il PalaPentassuglia di Brindisi, l’Unieuro Forlì ospita la Gemini Mestre (mercoledì ore 20.30) con l’obiettivo di insistere sulla crescita del gruppo. Così il coach Antimo Martino: “Mestre, dopo la promozione dello scorso anno, si è presentata in A2 con grande entusiasmo, ottenendo nelle prime giornate tre vittorie importanti. Sicuramente Curry rappresenta il primo terminale offensivo ma è nel gruppo degli italiani, tra cui i protagonisti della scorsa stagione, che sta trovando ottime risposte. Per quanto ci riguarda, dopo la buona prestazione con Scafati e l’ottima vittoria di Brindisi maturata in situazione di emergenza, c’è voglia di dare continuità e di tornare alla vittoria in casa davanti ai nostri tifosi.”

Parola poi all’ala-pivot Giulio Gazzotti: “Mercoledì arriva Mestre, squadra neopromossa bene allenata dall’ottimo Mattia Ferrari, esperto della categoria e capace di dare una identità molto chiara alla squadra. Curry è il principale terminale offensivo, ma tutta la squadra mette tanta intensità. Loro hanno una vittoria in più di noi, ma noi giochiamo in casa e vogliamo mantenere il trend di crescita delle ultime settimane. Sarà una partita difficile, ma ci faremo trovare pronti”.