Unieuro, Martino non vuole distrazioni contro Cremona: “Ora servono consistenza e concentrazione”

L’Unieuro riaccende le luce del Palafiera per ospitare Cremona (sabato, ore 20). Per celebrare la vittoria della Coppa Italia, Forlì scenderà in campo con la divisa da gioco bianca dedicata alla competizione vinta due settimane fa. Così coach Antimo Martino: “Torniamo a giocare in casa dopo il weekend di Coppa Italia e la trasferta di Casale. Dobbiamo assolutamente avere la forza e la concentrazione di mettere da parte la vittoria della Coppa Italia e concentrare la nostra attenzione sulla prossima partita. Una gara non semplice, perché come abbiamo visto nelle ultime giornate ogni partita va affrontata nei migliori dei modi, perché è evidente che a questo punto della stagione il nostro obiettivo è quello di difendere il primo posto, che ci siamo guadagnati attraverso una grandissima stagione e tanti sacrifici. Quindi adesso siamo nel momento in cui dobbiamo completare l’opera e dobbiamo farlo attraverso prestazioni fatte di consistenza e di concentrazione. Il calendario ci metterà di fronte, al di là della sfida con Cantù qui in casa e quella di domani con Cremona, due trasferte su due campi di squadre in lotta per i loro obiettivi. Sicuramente saranno partite da affrontare con mentalità senza dare nulla per scontato. Sarebbe un grave errore di superficialità e invece credo che il fatto di essere ormai primi da un anno e mezzo deve dare, sia noi che all’ambiente, quella maturità e quella mentalità per affrontare ogni partita con grande serietà. Domani voglio vedere da tutti grande concentrazione, che non c’è stata ad esempio a Casale. Partiamo da questo, poi tutti gli aspetti tattici e tecnici verranno di conseguenza.”

Luca Pollone rincara la dose: “Sarà una partita dove dovremo arrivare concentrati da subito, così da approcciarla nel modo giusto e continuare a lavorare sul nostro modo di giocare. Abbiamo di fronte un avversario temibile, che ha le qualità per metterci in difficoltà e quindi sarà una partita molto delicata da affrontare.”