Unieuro: Marco Carraretto nuovo club manager

La Pallacanestro Forlì 2.015 comunica che l’ex campione pluridecorato Marco Carraretto ricoprirà dalla stagione 2024/25 il ruolo di Club Manager all’interno della società biancorossa. Carraretto ricoprirà il ruolo lasciato da Andrea Bertini, (“che per l’occasione ringraziamo per quanto ha fatto per il nostro Club negli anni passati”, sottolinea il club in una nota) e aggiungerà le competenze ed esperienze accumulate nelle stagioni passate nel ruolo di dirigente e direttore sportivo.

Così Carraretto: “La pallacanestro è sempre stata una parte integrante della mia vita, ho iniziato a giocare a 7 anni e da allora non ho mai abbandonato questo mondo, avendo avuto pure la fortuna di capitare al momento giusto nella squadra giusta, vincendo tanto con la Mens Sana Siena. Appena smesso di giocare, da 7 anni, ho ricoperto lo stesso ruolo in un’altra società e ora sono molto contento di ritornare a Forlì, che è casa mia e la città dove mi sono trasferito con la famiglia fin da quando firmai da giocatore nel 2014. Mi ha fatto un enorme piacere ricevere la chiamata di un altro club così ambizioso e che negli ultimi due anni si è collocato costantemente ai vertici della Serie A2.”