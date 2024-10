Unieuro mai in partita: pesante sconfitta a Brindisi (82-63)

NBB Brindisi - Unieuro Forlì 82-63 (20-9; 25-19; 19-19; 19-16)

NBB BRINDISI: Calzavavara 2, Allen 24, De Vico 3, Ogden 9, Vildera, Arletti 8, Laquintana 14, Fantoma 6, Buttiglione, Radonjic 10, Del Cadia 6, Jahier n.e. All.: Piero Bucchi. Ass.: Esposito e Cardillo.

UNIEURO FORLÌ: Tavernelli 5, Harper 9, Pollone 5, Gaspardo 15, Del Chiaro 8, Parravicini 3, Cinciarini 5, Pascolo 4, Magro 7, Pinza 2. All.: Antimo Martino. Ass.: Fabrizi e Ruggeri.

Brutta figura per una Unieuro mai in partita. La Valtur si impone 82-63 partendo forte nel primo quarto (20-9) contro una Forlì sterile in attacco. Gara compromessa o quasi già all’intervallo (45-28) con i ragazzi di coach Martino a cadere in modo rumoroso e inatteso. Gaspardo (15) unico biancorosso in doppia cifra per una squadra con un solo Usa, il deludente Harper (9).