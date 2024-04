Unieuro, Magro, Radonjic e Zilli alla scuola primaria “Bersani” - Gallery

Nella mattinata odierna il progetto “Scuole a Palazzo” ha fatto tappa alla Scuola Primaria “G. Bersani” dell’Istituto Comprensivo 3. Ospiti della “Bersani” sono stati Todor Radonjic, Giacomo Zilli e il neo biancorosso Daniele Magro. Accolti nella palestra della scuola dall’entusiasmo contagioso di duecentocinquanta bambini, i giocatori della Pallacanestro Forlì 2.015 si sono prestati per le foto di rito con le classi quarte e quinte, prima di rispondere alle tante curiosità e domande che gli alunni avevano preparato per i loro beniamini. In seguito, con il supporto dei docenti, del Comitato Genitori della scuola, nella figura di Tiziana Tamborra, e degli istruttori dell’A.I.C.S. Basket Forlì, i bambini hanno potuto divertirsi e giocare insieme ai giocatori dell’Unieuro Forlì. Al termine, salutando tutti gli intervenuti, i biancorossi hanno dato appuntamento all’Unieuro Arena in occasione dei playoff.