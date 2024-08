Unieuro, la prima è vincente contro un’ottima Virtus Imola

Primo scrimmage di preseason per l’Unieuro Forlì di coach Antimo Martino che, con il suo staff, sta gettando le basi per la stagione alle porte. Contro un’ottima Virtus Imola, in un match nel quale i biancorossi scendono in campo alla ricerca delle prime intese, l’Unieuro Forlì si impone negli ultimi tre quarti di gioco, con Martino che ruota tutti gli effettivi dosando con attenzione i minutaggi dei singoli, con tanto spazio per il giovane Pinza e, nel finale, Mariuzzo e Errede. Non impiegato il solo Shawn Dawson, arrivato a Forlì appena sabato scorso, nell’ottica di un graduale inserimento nel gruppo. Prossimo impegno, lo scrimmage a Faenza, contro i Raggisolaris, sabato 31 agosto alle ore 18 al Pala Cattani. Continua la campagna abbonamenti “Con le unghie e con il cuore”. Per info e costi visitare la sezione “Abbonamenti” del sito web della Pallacanestro Forlì 2.015 al seguente link: https://bit.ly/PageAbb-2425.

Virtus Imola - Unieuro Forlì 65-74 (15-13; 18-21; 17-20; 15-20)

Virtus Imola: Masciarelli 16, Valentini 6, Magagnoli 7, Ricci 8, Kadjividi 6, Morina 11, Ambrosin 4, Anaekwe 6, Fiusco n.e., Vaulet n.e. All.: Gianluigi Galetti. Ass.: Aki Zarifi.

Unieuro Forlì: Tavernelli 6, Harper 3, Pollone 3, Gaspardo 16, Del Chiaro 14, Parravicini 4, Cinciarini 16, Magro 4, Pascolo 2, Pinza 6, Errede, Mariuzzo, Dawson n.e. All.: Antimo Martino. Ass.: Andrea Fabrizi e Paolo Ruggeri.