Unieuro, la nuova guardia Usa è Donald Carey. Nanni: “Si farà amare da compagni e tifosi”

Ecco la nuova guardia Usa dell’Unieuro. La Pallacanestro Forlì ha annunciato l’ingaggio di Donald Carey, che farà parte del roster biancorosso per la stagione sportiva 2026/2027.

Guardia statunitense classe 1999 per 195 centimetri, Carey approda a Forlì portando in dote qualità tecniche, leadership e versatilità. Le parole di coach Nanni: “Siamo incredibilmente contenti di poter avere Don con noi. In lui troviamo un giocatore completo e versatile, capace di rendere migliori i compagni che ha al fianco grazie alle sue doti di passatore ma anche alla sua leadership in campo. Oltre a questa naturale predisposizione all’assist, Don è uno scorer di livello ed un agonista e competitor di prima categoria. Non abbiamo dubbi che saprà farsi amare da compagni e tifosi.”