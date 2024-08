Unieuro, la carica del presidente Nicosanti: “Forlì è al top della A2, siamo orgogliosi ma non soddisfatti” - Gallery

A Palazzo Hercolani, sede di Unieuro S.p.A., nel cuore di Forlì, con una conferenza stampa tenuta dal presidente Giancarlo Nicosanti, il general manager Renato Pasquali ed il coach Antimo Martino, alla presenza di squadra e staff, la Pallacanestro Forlì 2.015 ha presentato la stagione 2024/25. La cinquantesima edizione della seconda lega italiana, che ritrova la formula a girone unico a 20 squadre.

Così il presidente, Giancarlo Nicosanti: “Partiamo da diverse certezze maturate negli ultimi anni in seno alla società. Abbiamo portato Forlì al top della A2 e questo ci deve rendere orgogliosi ma non soddisfatti. E’ un obiettivo che abbiamo costruito, raggiunto e del quale dobbiamo ringraziare la Città, la Fondazione e tutti i soci. In questi anni abbiamo conferito connotati di serietà alla nostra Società ed è un punto importante da cui partire. Chiaramente siamo soddisfatti anche del seguito che stiamo avendo da parte dei tifosi e mi piace condividere questo concetto con loro. Purtroppo nel mondo dello sport non sempre si riesce a raggiungere gli obiettivi preposti e l’anno scorso abbiamo vinto tutto quello che c’era da vincere, ma siamo usciti in semifinale. A volte ci vuole anche un po’ di fortuna e non l’abbiamo avuta, ma è altrettanto giusto pensare con fiducia all’anno che verrà. In primavera siamo partiti con l’importante accordo di collaborazione con Antimo Martino per altri due anni e questo è indubbiamente stato il momento più importante del finale di stagione dello scorso anno. Quest’anno il campionato sarà diverso, il livello si è alzato tantissimo, tutti si sono rinforzati, anche noi lo abbiamo fatto e abbiamo voluto mantenere il trend degli ultimi anni. Ci saranno almeno sette, otto squadre che vorranno competere per obiettivi importanti. Abbiamo apportato cambiamenti non solamente nel roster ma anche nello staff con fisioterapisti e preparatore atletico. Siamo stati contenti di aver condiviso con chi è stato con noi fino alla scorsa stagione momenti belli ed importanti e li ringraziamo tutti per essere stati con noi.”

Le parole del general manager Renato Pasquali: “Il mercato di quest’anno è stato molto bizzarro. Gli addetti ai lavori non si aspettavano ci fosse una battaglia su chi arrivasse per primo ad accaparrarsi il giocatore migliore. Al 15 di agosto la maggior parte delle società ha dovuto rivedere i conti o gli obiettivi e Forlì ha adeguato il budget. Posso dire di essere soddisfatto della nostra campagna acquisti e di aver scelto sempre persone che prima di tutto faranno la differenza proprio come persone, prima ancora che come giocatori. Non ci saranno squadre cuscinetto quest’anno e non ci saranno partite facili e questo renderà il campionato bello e combattuto.”

Così coach Antimo Martino: “Innanzi tutto dico che a nome mio, dello staff e della squadra c’è grande entusiasmo per l’inizio di questa nuova stagione. C’è tanta voglia in questi primi giorni di iniziare a lavorare insieme, di conoscersi e cercare quel processo di costruzione di squadra che per me è fondamentale per trovare quella mentalità e quella identità comune che sono convinto faccia poi la differenza nel corso della stagione. Veniamo da due stagioni sicuramente positive, sicuramente al di sopra di ogni più rosea aspettativa iniziale, però sappiamo che nello sport il passato è passato e ogni anno si ricomincia da zero senza alcun tipo di vantaggio derivato da quanto fatto. Quello che abbiamo fatto serve però per darci certezze e consapevolezza sul metodo di lavoro e questo ci deve dare forza per affrontare il prossimo campionato, che sarà per la Serie A2 il campionato di più alto livello di sempre per piazze storiche, roster e società ambiziose. E’ una bella sfida, ma a noi le sfide non ci spaventano. Personalmente ho dato valore all’entusiasmo che ogni singolo giocatore ha messo nel voler affrontare questa stagione con la maglia di Forlì. La stagione sicuramente sarà difficile, ma anche grazie al supporto dei nostri tifosi, che sono sicuro ci sosterranno come hanno sempre fatto, affronteremo questo nuovo campionato. “

Domani, alle 11.30, presso il “top partner” Romagnauto, verrà presentata la campagna abbonamenti 2024/25.