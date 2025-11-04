Unieuro, in otto giorni non è cambiato tutto ma è cambiato tanto

In una settimana non può essere cambiato tutto, ma in casa Unieuro è cambiato tantissimo. A partire dai risultati, ovviamente, ma questi sono frutto di un cambio di mentalità del gruppo, di una crescita della fiducia che lo permea e di unna evoluzione positiva in termini di qualità e snellezza offensiva e nella sempre maggiore solidità difensiva che la squadra di Antimo Martino sta dimostrando.

C’è, in parte, una sola costante rispetto all’inizio, pur difficilissimo, di stagione e si chiama Demonte Harper. Sì, proprio lui, il giocatore più divisivo che la storia recente del basket forlivese ricordi. C’è chi lo esalta, chi non lo ama proprio sin dall’anno scorso, chi ne evidenzia l’utilità a tutto campo e chi, invece, lo ritiene poco funzionale, tanto più nell’accoppiata di quest’anno con Kadeem Allen. Difficile dare del tutto torto o completa ragione, a una parte o all’altra, ma è evidenza pura che sin dal precampionato il “jolly di Nashville” ha assunto una confidenza e una presa sulla squadra molto vicine all’essere assolute.