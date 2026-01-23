Unieuro in marcia verso Milano. Pepe: “Pensiamo più alla nostra crescita che agli avversari”

Unieuro, ora non perdere le buone abitudini. Con lo score di 2 vittorie nelle ultime 3 partite, i biancorossi aprono un doppio turno importantissimo in ottica salvezza e rilancio in classifica. Prima del derby interno contro Cento, i romagnoli sono attesi dalla Urania Milano nell’anticipo della 24^ giornata (palla a due all’Allianz Cloud sabato 24 gennaio alle ore 20.30).

Così il coach Antimo Martino: “Terza partita consecutiva in pochi giorni. Andiamo ad affrontare una squadra che sarà molto diversa rispetto all’andata con il rientro di Amato e Gentile e l’inserimento di Morse. Partita importante da affrontare con la giusta determinazione ma, proprio in virtù di questo cambio di assetto della squadra avversaria, anche con grande capacità di adeguarci, interpretare e leggere la partita nella giusta maniera.”

Simone Pepe analizza: “Stiamo recuperando le energie dopo le ultime due importanti partite disputate. Dobbiamo pensare più alla nostra crescita che agli avversari. Ci attendono tante partite difficili e quella di domani è un altro importante crocevia per la nostra stagione. La cosa più importante per noi è quella di tornare in campo con la stessa determinazione e voglia di lottare su ogni pallone dimostrate nelle ultime partite.”