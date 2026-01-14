Unieuro in crisi, la società ai tifosi: “Siamo vigili sul mercato, è il momento di lottare tutti insieme”

La società è vigile sul mercato e chiede l’aiuto dei suoi tifosi per conquistare la salvezza in una stagione ricca di errori e diventata durissima. Questo il succo di un comunicato emesso questa mattina dalla Pallacanestro 2.015 Forlì: “Dopo anni senza dubbio positivi è inutile nascondere la criticità del momento. Nello sport può accadere che anche con i migliori intenti si presentino momenti difficili, ma è proprio in questi frangenti che occorre fare quadrato per cercare di risalire la china. La nostra Società è presente, è vicina alla squadra, ai suoi tifosi ed ai suoi partners, è vigile sul mercato, pronta a cogliere possibili opportunità ed auspica che il futuro riservi evoluzioni positive. Il silenzio perseverato negli ultimi tempi va inteso come necessaria riservatezza, alla base delle trattative di mercato, oltre che a tutela del lavoro quotidiano di chi ogni giorno va in palestra e si impegna con professionalità per invertire la rotta. Non possiamo che confidare che proprio ora, nelle difficoltà, ciascuno dimostri di tenere veramente ai nostri colori e supporti fino in fondo la Pallacanestro Forlì 2.015. E’ il momento di lottare tutti insieme”.