Unieuro, il canestro di Harper era da due o da tre? VIDEO

I dubbi restano eccome dopo la sconfitta dell’Unieuro contro Rieti (64-65). Demonte Harper ha davvero pestato la riga e il suo canestro era quindi da due punti? Le immagini non aiutano a risolvere il quiz, ma evidenziano come l’arbitro che ha assegnato i due punti avesse una visuale tutt’altro che buona, ma ha comunque preso una decisione determinante per l’esito della partita. Per la guardia Usa dell’Unieuro anche l’amarezza finale del parabrezza dell’auto danneggiato da qualche incivile al termine del match.