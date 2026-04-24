Unieuro-Fortitudo, tanti tifosi bolognesi dichiarano di essere residenti a Forlì-Cesena per aggirare i divieti: “Saranno controllate le carte d’identità”

Verso il derby di domenica Unieuro Forlì-Fortitudo Bologna, durante la prevendita sono stati segnalati diversi casi di tifosi della “F” residenti in provincia di Bologna che hanno dichiarato fittiziamente di essere residenti nella provincia di Forlì-Cesena per aggirare le limitazioni agli ospiti. La Pallacanestro 2.015 Forlì comunica che in vista della partita di domenica 26 aprile, su disposizione della Questura, ai fini dei controlli che verranno effettuati all’ingresso, come documento di riconoscimento sarà ritenuta valida esclusivamente la carta d’identità. La società riporta che nei settori diversi dal settore ospiti l’accesso al palazzetto sarà consentito solo ai residenti in provincia di Forlì Cesena oltre a quelli autorizzati e concordati con la questura.