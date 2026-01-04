Unieuro Forlì nel baratro, piovono fischi dopo il ko con Cremona 69-79 VIDEO

Unieuro Forlì - Ferraroni Cremona 69 - 79 (18-18; 28-23; 14-19; 9-19)
UNIEURO FORLÌ: Tavernelli 11, Pepe 6, Masciadri 4, Gaspardo 12, Stephens 17, Pinza 5, Aradori 14, Gazzotti, Del Chiaro, Berluti n.e, Casali n.e., Gardini ne. All.: Antimo Martino.
FERRARONI CREMONA: Garrett 27, Allen 19, Allinei 3, Bartoli 7, Bortolin 4, Vecchiola, Panni 8, La Torre, Barbante 9, Del Cadia 2, Di Croce n.e. All.: Luca Bechi.
L’Unieuro Forlì non riesce a svegliarsi dall’incubo.
Anche il pala Galassi non è più un fortino. Nel match casalingo contro la Ferraroni Juvi Cremona, gli uomini di coach Martino trovano l’ennesima sconfitta della stagione. I lombardi hanno espugnato il parquet romagnolo col punteggio finale di 69-79.
Supremazia assoluta degli ospiti anche sul tabellino dei canestri, dove in cima alla speciale classifica dei migliori realizzatori della partita si colloca per distacco la guardia americana di Cremona Billy Garret con 27 punti.