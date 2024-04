Unieuro Forlì, l’incubo è realtà: lesione completa del tendine d’Achille per Kadeem Allen

La notizia che nessuno a Forlì avrebbe voluto ricevere è stata comunicata poco prima delle ore 21: Kadeem Allen dovrà essere operato per la lesione completa del tendine d’Achille e l’Unieuro sarà costretta a giocare i play-off con un solo americano. Per Allen si prospetta un’assenza dai campi di gioco tra gli 8 e i 10 mesi. Ecco il comunicato: “Pallacanestro Forlì 2.015 comunica che la visita ortopedica e gli esami clinici cui è stato sottoposto l’atleta Kadeem Allen hanno evidenziato la lesione completa del tendine d’Achille della caviglia sinistra. Allen dovrà pertanto sottoporsi ad intervento chirurgico. A Kadeem il più sincero ringraziamento per quanto fatto ad oggi e l’augurio di tutta la società per una pronta guarigione”.