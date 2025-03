Netta vittoria per l’Unieuro Forlì contro la Wegreenit Urania Milano. Sul parquet dell’Unieuro Arena di Forlì la squadra allenata da coach Antimo Martino batte di venti punti (94-74) il team lombardo. Toni Perković inarrestabile: 33 punti per il croato e titolo di ‘best score’ di giornata. Superiorità totale per la squadra di casa che conclude con 28 rimbalzi difensivi contro 18 e 16 offensivi contro 12.