Unieuro Forlì, c’è piazza Saffi nelle nuove maglie

Si è svolta nella serata di ieri martedì 22 settembre presso il Grand Hotel di Castrocaro la tradizionale cena di inizio stagione della Pallacanestro Forlì 2.015, con circa duecento persone ad animare la serata. Sono infine state svelate le nuove divise da casa e trasferta in vista del campionato 2026/2027. Sulle maglie è rappresentata Piazza Saffi per indicare un forte legame con la città.

Ad aprire l’evento è stato il direttore sportivo Alessandro Bonotti:” L’idea che abbiamo in mente di realizzare è costruire tutti insieme un percorso condiviso che sia in grado di unire il settore giovanile alla prima squadra. Vogliamo investire sul futuro portando avanti un progetto che duri nel tempo e che dia i suoi frutti alla lunga, partendo dalle annate più piccole del nostro vivaio per sfornare quanti più giovani talenti possibili”.

Spazio poi all’amministratore unico Gigi Garelli: ”Era da tanto tempo che speravo di tornare a Forlì e quando ho ricevuto la telefonata di Riccardo Pinza, ho accettato senza pensarci troppo perché in questa città mi sono sempre trovato benissimo. A tal proposito, ci tengo a sottolineare la splendida intesa che ho sviluppato con Alessandro Bonotti, persona super con cui lavoro al meglio nonostante la differenza di età e assieme a cui spero di portare Forlì più in alto possibile”.

In seguito è stato chiamato sul palco il coach Francesco Nanni: “Sono naturalmente contentissimo dell’opportunità che mi è stata data. Al momento sto cercando di pensare a una cosa per volta, ma sono convinto che proverò emozioni immense, per esempio nel debutto casalingo contro Cento, per cui spero accorra tantissima gente. Fino ad ora mi sono trovato molto bene con tutto il gruppo squadra, dal momento che i giovani si approcciano per la prima volta alla categoria mentre i veterani sono di fatto miei coetanei e questo favorisce di molto l’intesa in palestra”.

E’ stata poi passata la parola al Presidente della Fondazione Riccardo Pinza:” Ci tengo a ringraziare di cuore in particolare i partner che da anni ci sostengono incessantemente e rappresentano assieme ai tifosi il pilastro portante della pallacanestro in città; sono convinto che se seguiremo i concetti di sostenibilità, territorio e condivisione di cui parlai alcuni mesi fa insieme potremo toglierci delle belle soddisfazioni”.