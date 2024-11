Unieuro, festa all’overtime grazie a Perkovic (87-82)

Vittoria della sofferenza e della tenacia per l’Unieuro, che supera Orzinuovi 87-82 dopo un overtime grazie a un Perkovic decisivo (26 punti) Volata vibrante al Pala Galassi, dopo che Orzinuovi nell’ultimo quarto aveva provato l’allungo. A 31 secondi dalla fine la tripla di Perkovic vale il 75-75, quindi Pepe perde palla a 19” dalla sirena, ma i biancorossi non riescono a costruire un’azione d’attacco efficace e si va al supplementare. Perkovic è “on fire” e inaugura l’overtime con due triple (81-75) e Forlì sembra prendere il largo, invece Devoe non molla (83-82) e a 13” dalla fine ecco Perkovic in lunetta con tre tiri liberi dopo il fallo di Pepe. Il neo-acquisto biancorosso fa 2/3 (85-82). Orzinuovi chiama time-out, ma la tripla di Devoe non entra e il fallo sul rimbalzo difensivo di Pollone a 2” dalla fine chiude il conto.