Unieuro, entusiasmo e curiosità per il primo test

A dieci giorni dal primo allenamento collettivo in preparazione al campionato 2026-2027, e a quattro mesi esatti dall’ultima e francamente disdicevole recita di campionato nel derby casalingo contro la Fortitudo, l’Unieuro torna oggi a calcare i legni del Pala Galassi per la prima verifica dell’intenso lavoro, tecnico, tattico e atletico, svolto finora tra palestra e campi all’aperto.

Alle 19 i biancorossi ospiteranno la Tema Sinergie Faenza dell’ex Luca Campori, nel test inaugurale della propria preseason. Il primo di due incontri di “messa a terra” di quanto coach Francesco Nanni e il suo staff hanno cercato di inculcare sin dalla prima ora, che Forlì giocherà in appena cinque giorni. Dopo l’amichevole con la squadra che sino all’ultima annata ha visto Luigi Garelli esserne un punto fermo come allenatore e, poi, direttore tecnico, l’Unieuro tornerà al Pala Galassi anche domenica (alle 20), per affrontare una pari categoria come la Benedetto XIV Cento.

Ingresso libero oggi con una rinnovata positività attorno al nuovo progetto e grande curiosità da parte degli appassionati verso i numerosissimi volti nuovi della squadra. Ne mancheranno due, però, e non di poco conto, e questo aspetto, unito al peso dei carichi di lavoro, non permette di andare oltre l’aspetto della curiosità stessa nell’analisi del confronto sul campo.

All’Unieuro mancheranno, infatti, sia Marcus Santos-Silva, che domani giocherà con Capo Verde, e in casa della Tunisia, la prima di tre gare di qualificazione ai Mondiali in soli quattro giorni, sia Giacomo Zanetti, che nonostante il pieno recupero atletico dall’intervento chirurgico alla caviglia destra dell’agosto 2025, viene ancora gestito con cautela dallo staff forlivese in queste fasi iniziali di lavoro.

Trattandosi di due elementi del pacchetto lunghi, è chiaro che Nanni dovrà alternare nel ruolo di centro i soli Pascolo e Gaspardo, oltre ai giovani aggregati Costabile e Marcantoni, e questo costituisce un handicap contro una squadra molto strutturata fisicamente in area come Faenza.

In attesa di capire se Zanetti sarà schierato nel secondo test contro Cento, sabato alle 20, tutta la squadra biancorossa sarà poi presente al parco urbano “Franco Agosto” dove a partire dal pomeriggio si terrà la festa dei “ritrovati” tifosi della Curva Nord.