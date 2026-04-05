Unieuro, ecco la guardia-ala Usa Damion Rosser

Nuovo innesto Usa per l’Unieuro Forlì in vista della volata finale della stagione: ecco la guardia-ala Damion Rosser.

Nato a McDonough, in Georgia, il 24 agosto 1999, Rosser è un esterno di 192 cm uscito dalla New Orleans University. Nella stagione 2024/25 transita prima in Austria e quindi dalla Repubblica Dominicana, per poi approdare, quest’anno, all’Hapoel Holon, nella Winner League israeliana, poi interrotta a causa del conflitto bellico del Medio Oriente. Nelle 9 partite disputate in Israele, Rosser ha viaggiato a 7,1 punti di media, conditi da 3,9 rimbalzi e 1,1 assist, tirando con il 55,6% dal campo ed il 35,5% dall’arco in 18 minuti di utilizzo. Il suo high stagionale è rappresentato dai 15 punti (5/7 da 2; 1/2 da 3) messi a segno contro il Maccabi Tel Aviv il 17 gennaio. Nei prossimi giorni, sostenute le visite mediche, l’atleta sarà a disposizione di coach Antimo Martino.