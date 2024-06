Unieuro, ecco il play: Tavernelli alla corte di Martino

In un mercoledì intensissimo di mercato, anche la Romagna ha fatto la sua parte. Forlì ha chiuso il quarto movimento in entrata. Dopo i “sì” di Del Chiaro, Parravicini e Gaspardo, il play titolare sarà il 33enne Riccardo Tavernelli. Play di lungo corso, l’A2 l’ha giocata con Omegna, Trapani, Latina e vinta nel 2021 con Tortona, arriva da 5 stagioni (da capitano) e 146 presenze con i piemontesi. L’ultima annata è stata contraddistinta da problemi muscolari che l’hanno frenato, ma dai quali è dato recuperato. Regista vecchio stampo, poco atletico ma grande ragionatore in tre stagioni in A ha viaggiato a quasi 38% da tre.