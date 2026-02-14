Unieuro, ecco Bossi: “L’obiettivo è mettere a disposizione dei compagni la mia esperienza”

L’Unieuro, alla presenza del presidente della Pallacanestro 2.015 Forlì Giancarlo Nicosanti e del GM Renato Pasquali, ha presentato ufficialmente il suo nuovo playmaker Stefano Bossi. Queste le dichiarazioni dei protagonisti.

Giancarlo Nicosanti: “Diamo il benvenuto a Stefano, che va a chiudere i movimenti di mercato in entrata e in uscita. Abbiamo aspettato perchè non volevamo andare su profili che non fossero adatti alla nostra squadra. Una decisione che abbiamo preso tutti assieme, io, Renato e Antimo. A noi servono leadership e personalità, caratteristiche che Stefano Bossi ha. Questa per noi è un’annata complicata e quello che chiedo a tutti è quello di cercare di essere ancora più vicini alla nostra squadra, soprattutto in questo momento, nel quale dobbiamo cercare di chiudere la stagione lontano da zone di classifica complicate. Dobbiamo tutti insieme cercare di invertire questo trend. Spero che Stefano possa darci una mano in questo senso.

Renato Pasquali: “Con l’innesto di Stefano riequilibriamo la squadra, con un ball handler che va a rimpiazzare l’uscita di Allen. Siamo stati fortunati perchè abbiamo trovato un giocatore d’esperienza, che sa fare sia primo che secondo violino e risolverà i problemi di minutaggio per Antimo sugli esterni. Con lui aggiungiamo fantasia all’attacco.”

Stefano Bossi: “E’ un onore essere qui per me. Sapete sicuramente dell’epilogo della mia ultima esperienza. Qui ho trovato quello di cui avevo bisogno e non era scontato. Per me è la sedicesima stagione. Il mio obiettivo è mettere a disposizione dei miei compagni questa esperienza. Siamo ad un terzo di campionato e il tempo per mettere la barca sulla giusta rotta c’è tutto. Entrerò in punta di piedi, con l’obiettivo di aggiungere qualcosa ad un gruppo già formato da giocatori di grande esperienza”