Unieuro, è un finale da dimenticare: Livorno scarta il regalo e vince 67-69 a Forlì

UNIEURO FORLÌ-LIBERTAS LIVORNO: 67-69 (13-18, 34-32, 54-52)

UNIEURO: Parravicini 15 (4/9, 1/2), Cinciarini 2 (1/3, 0/2), Tavernelli 7 (2/4, 1/2), Gaspardo 4 (1/5, 0/4), Pascolo 4 (1/2), Magro 4 (0/1), Del Chiaro 4 (2/6, 0/1), Pollone 5 (1/1, 1/3), Pinza ne, Errede ne, Harper 22 (9/16, 1/8), Sanviti ne. Allenatore: Antimo Martino.

LIBERTAS: Buca 4 (1/1), Banks 18 (5/12, 2/6), Bargnesi 3 (1/1 da tre), Fratto (0/1 da tre), Fantoni 6 (3/3), Filloy 13 (1/2, 3/9), Allinei 2 (1/1, 0/3), Hooker 14 (4/8, 2/4), Paoletti ne, Italiano 9 (1/3, 1/4). Allenatore: Marco Andreazza.

ARBITRI Rudellat, Bertuccioli e Chiara Maschietto.

TIRI LIBERI: Forlì 13/21, Livorno 10/12.

TIRI DA DUE PUNTI: Forlì 21/47, Livorno 16/30.

TIRI DA TRE PUNTI: Forlì 4/22, Livorno 9/28.

Già regalare uno straniero (a proposito, Dawson verrà sostituito nelle prossime ore) in A2 è tantissimo, se poi ci si mette di impegno come fatto dall’Unieuro nel finale, con 6 tiri liberi sbagliati in fila e la palla della vittoria persa in malo modo da Harper per infrazione di passi, ecco che anche una squadra che punta in alto può perdere in casa contro la Libertas Livorno. I romagnoli scivolano a -4 da Rivierabanca Rimini e fanno il pieno di fischi in un PalaGalassi con più spazi vuoti del solito.