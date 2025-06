Unieuro e Aradori: incontro in spiaggia per l’accordo

Domani pomeriggio (sabato 21 giugno), in un noto stabilimento balneare di Cervia, abitualmente frequentato da sportivi e vip assortiti, i vertici della Pallacanestro 2.015 Forlì incontreranno colui che potrebbe diventarne l’acquisto di punta del mercato italiano: Pietro Aradori. Che ci fosse interesse da parte della società e di Antimo Martino, che ha allenato l’ex azzurro nei suoi anni alla Fortitudo Bologna, era cosa nota, ma che il pensiero si tramutasse in azione e in possibile ingaggio, era ben più difficile prevederlo. Ma se quel mare che sta in mezzo tra il dire e il fare è quello di Cervia, ecco, allora, che la “pazza idea” potrebbe concretizzarsi proprio domani.

Aradori, guardia-ala del 1988 con quasi 1.500 punti messi a segno con la Nazionale, dopo 6 stagioni non militerà più nella Fortitudo (l’ultima rientrando dall’infortunio al tendine d’Achille giocando comunque 32 partite) e potrebbe prendere il posto di un altro ex felsineo come Daniele Cinciarini, garantendo impatto e tanti punti all’Unieuro da sesto uomo di lusso.